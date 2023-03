Guarda-redes Salin foi um dos jogadores do Marítimo alvo de tentativa de suborno para beneficiar o Benfica

O antigo guarda-redes do Marítimo, Romain Salin, foi um dos jogadores alvo de tentativa de aliciamento por parte do empresário de futebol, César Boaventura, para beneficiar o Benfica, na recta final da temporada 2015/2016, em que o clube da Luz foi campeão nacional com dois pontos de vantagem sobre o Sporting.

Conforme os vários jornais desportivos nacionais avançam hoje, o guarda-redes maritimista, bem como o guarda-redes Cássio e os defesas Marcelo e Lionn, todos do Rio Ave, foram os quatro atletas que sofreram tentativas de suborno por parte do empresário de futebol, que está acusado pelo Ministério Público de três crimes corrupção activa e um de corrupção na forma tentada por aliciamento de jogadores antes de jogos contra o Benfica, na época 2015/2016, na tentativa que alterassem ou falseassem o resultado dos jogos diante a formação encarnada.

No caso do antigo jogador do Marítimo, que agora representa as cores do Rennes, da Liga Francesa, é referido que a abordagem do empresário aconteceu entre 3 e 7 de Maio de 2016, dias antes da partida da 33.ª jornada, entre o emblema verde-rubro e encarnado, que se realizou na noite de 8 de Maio.

Na altura, César Boaventura terá prometido ao guardião francês uma transferência para um clube estrangeiro com um salário de 300 mil euros anuais. No entanto, Salin terá recusado de imediato dar continuidade a essas conversações.

Através das suas redes sociais, o empresário César Boaventura reagiu às acusações de que é alvo, afirmando que confia na justiça portuguesa.

Na semana passada, foi tornado público que as contas bancárias de vários jogadores que alinharam no Marítimo, e que são suspeitos de corrupção desportiva por terem recebido alegados subornos para perder jogos contra o Benfica, vão ser passadas a ‘pente fino’ pela Polícia Judiciária.

Dos 12 jogos sob suspeita, 6 já foram revelados

No início de Março, a TVI avançou que o Ministério Público está a investigar 12 jogos, entre 2016 e 2018, onde suspeita que o Benfica tenha cometido crimes de corrupção desportiva, sendo que seis dessas partidas foram mesmo reveladas pela estação televisiva.

A estação televisiva referiu que o MP acredita que os encarnados criaram "uma dependência económica de vários clubes pequenos", tendo fomentado um "ambiente de favor" com "implicações directas e práticas nos jogos".

Em concreto, estarão a ser investigados dois grupos de jogos. O primeiro está relacionado com seis encontros do Benfica com Marítimo, Rio Ave e Boavista no período referido. Neste primeiro grupo, à excepção de um empate com o Boavista no Bessa, todas as outras partidas resultaram em vitórias para o clube da Luz.

Por sua vez, os outros seis jogos envolvem partidas de FC Porto e Sporting com outras equipas da Primeira Liga, em que o Benfica é suspeito de pagar a essas equipas para baterem os rivais. Porém, deste grupo de jogos, só num houve derrota de um dos “grandes”, o Marítimo-Sporting, onde os madeirenses venceram por 2-1.

