Nova avaria atrasa saída do NRP Mondego para as Selvagens

O navio NRP Mondego da marinha portuguesa, que tinha partida marcada para as ilhas Selvagens, ao final do dia de hoje, encontrava-se por volta das 22 horas ainda no Funchal.

Uma nova avaria terá estado na origem do atraso, avançou a RTP Madeira, dando conta que do navio patrulha saía "intenso fumo", que despertou a curiosidade de quem passava pelo porto da capital madeirense.

Segundo a mesma fonte, o navio terá zarpado rumo às Selvagens, onde fará a rendição da equipa de vigilantes, pelas 22h20.

O DIÁRIO tentou obter mais informações junto do comando da Zona Marítima da Madeira, até ao momento sem sucesso.

No passado dia 11 de Março, o NRP Mondego falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a Norte do Porto Santo, após 13 militares terem-se recusado embarcar, alegando razões de segurança.