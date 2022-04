Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 6 de Abril

09h15: O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura do seminário 'Ética para um Desporto em Paz', que terá lugar no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira;

11h30: O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, na Assembleia Legislativa da Madeira;

12h00: No âmbito do 'Roteiro de Solidariedade', o grupo parlamentar do PSD/ Madeira realiza uma visita à sede do Grupo Sousa, no Largo dos Varadouros, no Funchal;

12h00: A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita o Viveiro da Matur, onde entregará também uma viatura (4x4), no âmbito do projecto REGIS - Conservação de Recursos Genéticos Florestais na Madeira;

13h00: O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, vai estar presente na inauguração de 'Sabores d’Italia’, na Estrada Monumental;

14h00: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, marca presença na exposição 'Ilha do Imperador', no Centro Cultural da Quinta Magnólia, que está integrada no centenário da morte do Imperador Carlos d'Áustria;

16h00: O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará na Quinta Magnólia, no âmbito do Dia Mundial da Actividade Física, onde participará na entrega de certificados do programa de Desfibrilhação Automática Externa nas Infraestruturas Desportivas;

17h00: O secretário regional da Economia, Rui Barreto, desloca-se ao Anadia Shopping, no Funchal, onde será assinalada a abertura de uma nova loja do Nico’s Burguer;

17h30: O presidente da Câmara Municipal do Funchal , Pedro Calado, apresenta o programa Festival Aleste-edição 2022, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho;

18h00: Concerto de música clássica, no Museu de Arte Moderna da Madeira;

19h30: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, vai estar presente na Mesa Redonda, subordinada ao tema 'Que participação na Igreja? O nosso contributo para o Sínodo dos Bispos', com os participantes João Pinto, estudante universitário, Paula Margarido, advogada, Ricardo Miguel Oliveira, jornalista e director do DIÁRIO, e Rita Rodrigues, historiadora. O debate é moderado por Marco Gomes, professor.