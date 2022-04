São Vicente junta-se à Semana da Interculturalidade

A Semana da Interculturalidade, iniciativa, que é promovida pela EAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza) Portugal, com o apoio institucional do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), prevê a realização de 260 ações em todo o país.

A atividade é realizada desde 2014 com o propósito de combater a exclusão social e promover valores como o diálogo, cidadania, solidariedade, igualdade, democracia na educação e direitos humanos, a partir das relações interculturais.

"Assim, com o intuito de sensibilizar a população para esta temática, o Município de São Vicente aderiu a esta iniciativa e encontra-se a participar na 'Street Art' com as sinergias das instituições do concelho, nomeadamente a ADENORMA, Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco, Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, Casa do Povo de Ponta Delgada e a Casa do Povo de Boaventura", pode ler-se no comunicado enviado pela autarquia, que adianta ainda que as peças de arte criadas, encontram-se expostas na Vila de São Vicente.