Tome nota da agenda desta sexta-feira, 1 de Abril

Confira os acontecimentos que marcam o início deste mês de Abril, Dia das Mentiras e Dia Internacional da Diversão no Trabalho, na Região Autónoma da Madeira.

- 10 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na Missa de Acção de Graças inserida no Centenário da Morte do Beato Carlos d’Áustria, Imperador da Áustria e Rei da Hungria, na Sé do Funchal. A celebração é presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás;

- 11 horas - A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação promove o momento 'Paz no Mundo’2022' na EB1/PE da Nazaré, que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho;

- 11 horas - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na inauguração da sala equipada com sinal 5G, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- 11h30 - O JPP promove uma iniciativa política junto ao centro de Saúde de Santa Cruz;

- Das 12 às 13 horas - O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos promove uma manifestação e greve no Piso 1 - Partidas do Aeroporto Internacional da Madeira;

- 14h30 - A Universidade da Madeira e a Dupla DP & Associados S.A., assinam um Protocolo de Cooperação, no Edifício da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas;

- 15 horas - O Lions Clube do Funchal e a Direcção Regional de Educação entregam um conjunto de materiais e conteúdos de intervenção no âmbito da Terapia da Fala à EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar. A cerimónia contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do director regional de Educação, Marco Gomes, da Governadora dos Distritos Centro Sul (D 115 CS), Sofia Félix, do Lions Club International DM 115 Portugal, e da Presidente da Direção do Lions Clube do Funchal, Teresa Jardim;

- 16 horas -A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Santa Cruz promove a Sessão de Abertura do Torneio Social de Padel: 'Cada Criança uma Infância - Torneio de consciencialização contra os maus-tratos infanto-juvenis', no Padel Centro Caniço;

- 16 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que visita a exposição da 'Raiz ao Núcleo', patente no Parlamento madeirense;

- 16 horas - Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, junto à Universidade da Madeira, no Campus da Penteada;

- 17 horas - A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, acompanha a campanha de vacinação anti-rábica e de identificação electrónica para animais no Jardim Municipal;

- 17h30 - O PCP promove uma iniciativa política junto ao La Vie;

- 17h30 - O Secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, preside a tomada de posse dos Membros dos Corpos Sociais da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, para o Triénio 2022-2025. A cerimónia decorre na Gare Marítima da Madeira;

- 18 horas - A Associação de Folclore e Etnografia da Madeira, em parceria com o Instituto Piaget e Federação do Folclore Português, procede à entrega dos certificados do Curso de Pós-graduação em Património Cultural Tradicional e Popular Português, no Auditório do Arquivo e Biblioteca Pública Regional. A cerimónia conta com a presença do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus;

- 19 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na Solene celebração eucarística do Centenário da Morte do Beato Carlos d’Áustria, na Igreja de Nossa Senhora do Monte, na freguesia do Monte. A celebração é presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás;

- 20h30 - O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove um ‘Concerto de Alunos’, no Salão Nobre do Conservatório, com um espectáculo intitulado ‘Violin Singing’;

- 20h30 - Estreia do bailado de dança contemporânea 'ECHO' da Casey´s Dance Studio no Centro de Congressos da Madeira;

- 21 horas - O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove a estreia da peça teatral ‘As cigarras septendecim e tredecim’, interpretado pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.