Mais de metade do armazém do Pingo Doce ficou carbonizado

Por agora, "não há qualquer registo" de feridos e ainda estão por apurar as causas do incêndio que deflagrou e destruiu por completo o armazém do Pingo Doce, em São Martinho. A informação foi prestada, esta noite, pelo vereador da Câmara do Funchal, Bruno Pereira, que está no local a acompanhar o combate às chamas.