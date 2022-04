Temperaturas negativas no Pico do Areeiro e rajadas de vento acima dos 100 km/h

A temperatura baixou na última noite, atingindo o mínimo no Pico do Areeiro (-0,5ºC) pelas 8h00 e perto disso no Chão do Areeiro (0,7ºC) na mesma hora, sendo que no primeiro caso o extremo chegou a ser de -1,6ºC.

Uma vez que nessa altura e nessas zonas a humidade estava a 100%, ou seja a possibilidade de chuva era enorme, poderá muito bem ter caído neve,. como previsto pelo IPMA.

A estação meteorológica com a temperatura mais alta foi a do Porto Moniz, com 15,3ºC pelas 8h00.

No que toca ao vento, também estava previsto atingir os 95 km/hora, a estação meteorológica do Chão do Areeiro chegou a registar rajada de vento de 109 km/hora, o único registo que ultrapassou a previsão do IPMA que coloca as zonas montanhosas em aviso amarelo.