Aviso amarelo para o vento que pode chegar aos 95 km/hora

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu esta madrugada um aviso amarelo para o vento forte nas terras altas da Madeira que pode chegar aos 95 km/h.

O aviso do IPMA que vigora desde as 00h35 até às 12 horas desta segunda-feira, aponta para vento forte do quadrante norte, com rajadas até 95 km/h nas zonas montanhosas.

É a única novidade em relação aos últimos avisos meteorológicos, uma vez que foi levantado o aviso amarelo para a chuva, mas foi mantido o aviso amarelo para a agitação marítima forte, que prevê ondas de norte com 4 a 4,5 metros na costa Norte da madeira e ilha do Porto Santo.

Este aviso está em vigor desde as 9h00 até às 18h00 desta segunda-feira.