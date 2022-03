Tome nota da agenda desta quarta-feira, 30 de Março

- 09 horas - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 09h30 - A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, em colaboração com o Fórum Hospital do Futuro e o Digital Health Portugal, promove a terceira edição da Cimeira das Regiões de Saúde no Colégio dos Jesuítas;

- 11 horas -O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na apresentação do projecto 'Orquestra Jovem dos Conservatórios Oficiais de Música', que terá lugar no salão nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode;

- 11h30 - Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro;

- 11h30 - O ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, é o orador convidado da palestra subordinada ao tema 'A participação política e o significado das ideologias políticas na actualidade', destinada aos alunos de Ciência Política do 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco;

- 11h30 - Cerimónia de apresentação da Primeira Feira do Livro de Santa Cruz na Casa da Cultura - Quinta do Revoredo;

- 12 horas - O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, estará na Empresa Ovo Girão, na Quinta Grande, em Câmara de Lobos, na cerimónia de fecho de um contentor, que contém bens de primeira necessidade a serem enviados para a população da Ucrânia;

- Das 16 às 17h30 - A Junta de Freguesia do Monte apresenta o programa do evento '5º Monte do Imperador' para assinalar o 1º Centenário do Falecimento do Beato Carlos D´Áustria, na Quinta da Pedra. A cerimonia contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado;

- 16h30 - Tomada de Posse da Mesa das Escolas de Condução da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF);

- 17 horas - A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, preside à conferência 'Políticas Públicas que Resultam', proferida pelo Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 17 horas -Lançamento do livro 'Estórias com Tempero' de Joana Martins e Valentina Silva no Mercado dos Lavradores;

- 17 horas - O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, estarão presentes na cerimónia de tomada de posse dos membros do XXIII Governo Constitucional, no Palácio Nacional da Ajuda;

- 19 horas - OTeatro Municipal Baltazar Dias acolhe o Concerto pela Paz, promovido pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias. As receitas da iniciativa solidária serão cedidas à Associação de Ucranianos em Portugal, cujo acto simbólico de entrega ocorrerá momentos antes do concerto, pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.