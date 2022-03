Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 29 de Março

09h00: Reunião Plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h30: A cerimónia de abertura da 3ª edição da Cimeira das Regiões de Saúde será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Colégio dos Jesuítas - Funchal;

10h00: Os membros da mesa da Assembleia Municipal, juntamente com a vereadora Nádia Coelho e o presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, visitam a Casa de Saúde Câmara Pestana;

14h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, na sala VIP do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, para assistir à chegada de um dos primeiros voos da Ryanair, no dia em que a companhia irlandesa inicia as suas operações regulares para a Madeira;

15h00: O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita o Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, onde está a decorrer a empreitada de reabilitação das infraestruturas e equipamentos deste espaço;

16h00: A CDU realiza uma iniciativa política, em São João da Ribeira (junto à Capela de São João), na freguesia de São Pedro;

16h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, no salão nobre do Governo Regional, onde decorrerá a cerimónia de assinatura de contratos-programa entre a Região e as Casas do Povo;

17h30: O vereador Bruno Pereira estará presente na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Barmen da Madeira, que se realiza na sede desta coletividade, na Rua EUA, no Bairro da Nazaré.