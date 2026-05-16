Disparam as ordens de expulsão de imigrantes é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Notificações para abandono voluntário do país e processos de afastamento coercivo para cidadãos estrangeiros radicados na Madeira cresceram 1.340% em 2025.

Nacional de primeira é outros dos destaques desta edição. Alvi-negros confirmam a permanência na I Liga. Numa Choupana em festa, a equipa de Tiago Margarido bateu o Vitória de Guimarães (2-0) e nem precisou de saber dos outros resultados.

Para ler ainda: “Tive um estatuto de D. Sebastião”. Interrogado aos 12 anos pela PIDE no antigo Liceu, António Trindade ganhou o estatuto de “politicamente suspeito” muito cedo. E PSD quer medicamentos com prioridade no transporte para as ilhas.

Nota também para a Pintora das Marés. A imprevisibilidade do oceano e a técnica livre das “aguadas” inspiram a jovem artista plástica funchalense, Joana Anjo.

E, por fim, ninguém pega nas piscinas de Ponta Delgada. Novo concurso para a concessão ficou vazio e sobe de tom a contestação perante o encerramento prolongado do complexo balnear. Governo avança agora para ajuste directo.

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