Arte de Teresa Gonçalves Lobo tem impacto muito positivo no Parlamento madeirense

O Secretário Regional de Turismo e Cultura visitou, esta tarde, a exposição de Teresa Gonçalves Lobo, que está patente na Assembleia Legislativa da Madeira até ao fim do mês de julho, vincando “o impacto muito positivo” que os quadros da artista madeirense deixam no edifício histórico. “Todos estes trabalhos resultam de forma excecional neste espaço. É um edifício que tem uma dimensão histórica muito grande e incontornável na realidade regional, e que coabita com esta exposição numa harmonia quase completa”, afirmou Eduardo Jesus, reforçando “a mensagem cultural muito forte” deixada pela mostra patente no Parlamento madeirense.

O governante foi guiado por Teresa Gonçalves Lobo, que explicou a inspiração e as técnicas usadas em cada quadro, e pela Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

Composta por cerca de duas dezenas de obras, a mostra, dissemina-se por vários espaços da Assembleia Legislativa da Madeira e declina-se numa intensa narrativa conceptual de linhas e manchas que dialogam entre si. Alguns dos desenhos foram feitos com carvão das árvores queimadas em incêndios que assolaram as serras da Madeira.

Teresa Gonçalves Lobo nasceu no Funchal, em 1968, e tem construído uma carreira artística consistente, expondo regularmente em galerias e museus em Portugal, Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Espanha, e revela-se pela primeira vez no Parlamento madeirense.

A exposição “Da Raiz ao Núcleo” pode ser visitada na Assembleia Legislativa da Madeira, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, até 31 de julho de 2022.

Oferta Cultural está de regresso à Região

Eduardo Jesus adiantou que “depois da pandemia foi possível reorganizar toda a oferta cultural, quer a nível da programação da Direção Regional da Cultura (DRC), quer a ao nível dos apoios às associações, aos grupos e às coletividades.” Ressalvou a “dinâmica excecional” que a cultura está a ter neste último ano, na Madeira, através de uma “oferta cultural bastante vasta” e com “múltiplas escolhas”, tanto para os residentes como para os turistas nacionais e estrangeiros, que nos visitam.

O Secretário Regional do Turismo e Cultura deu como exemplo a Comemoração do Centenário da Morte do Beato Carlos. “Baseado num facto histórico, e através da cultura, foi possível marcar esta efeméride e fazer desta efeméride um momento de evocação à pessoa, e ao significado que teve”. Os artistas convidados tiveram a oportunidade de “expressar a interpretação da componente histórica e a dimensão humana, através da criação que ficou patente nas exposições que estão a decorrer”, concluindo que o objetivo do executivo madeirense é também “criar condições para que a partir da cultura se promova mais cultura”.