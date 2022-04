Exames ao joelho de Gaitán "aparentemente animadores"

A lesão de Nico Gaitán, futebolista do Paços de Ferreira, parece menos grave do que se supunha, informou uma fonte do emblema nortenho, fazendo depender o regresso imediato aos relvados da evolução do problema no seu joelho esquerdo.

De acordo com a fonte do emblema nortenho, a ressonância magnética efetuada, na segunda-feira, ao joelho esquerdo de Gaitán "não permitiu determinar ao certo o grau da lesão", contraída na véspera, durante o jogo com o Sporting (derrota por 2-0), pelo que a eventual utilização do jogador no próximo jogo, no sábado, frente ao Marítimo, fica dependente da evolução do seu quadro clínico.

A mesma fonte acrescentou que, "aparentemente, a lesão é menos grave do que se supunha" e os resultados dos exames "aparentemente animadores", não estando, por isso, descartada até a utilização do jogador na receção ao Marítimo.

O antigo internacional argentino lesionou-se no joelho esquerdo após um choque com Matheus Nunes, internacional luso do Sporting, a meio da primeira parte do jogo de Alvalade. Gaitán foi assistido, mas voltaria a reentrar em campo até à sua substituição, já perto do intervalo.

A violência da pancada fez temer uma lesão grave, mas os exames entretanto realizados afastam, por agora, o cenário de uma longa paragem.