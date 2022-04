António Trindade galardoado com o Prémio Carreira pelo Guia 'Boa Cama Boa Mesa'

O CEO do grupo PortoBay, António Trindade, acaba de receber o Prémio Carreira 2022 do guia ‘Boa Cama Boa Mesa’, do semanário Expresso.

De salientar que este Prémio Carreira do guia visa prestar homenagem, de forma pública, a uma personalidade que se destaque nas diversas vertentes associadas à Boa Cama e à Boa Mesa. Nesse sentido, António Trindade é um exemplo amplamente reconhecido de dedicação à vertente ‘Boa Cama’, conforme salientou a organização e noticiou o DIÁRIO a 18 de Fevereiro.

O painel de júri foi constituído por Francisco Pinto Balsemão, que é o presidente, Cristina Siza Vieira, André Jordan, Fortunato da Câmara e Paulo Brilhante.

Refira-se que o CEO do Grupo PortoBay é o segundo madeirense a conquistar este galardão, sendo que um outro já havia ganho o mesmo prémio: Dionísio Pestana, fundador e presidente do Grupo Pestana, que foi galardoado em 2018.

Outros distinguidos

De resto, nesta cerimónia anual de prémios do guia ‘Boa Cama Boa Mesa’ há ainda outras distinções para entidades da Região:

Chave de ouro - Savoy Palace (Funchal)

Chave de prata - Quinta do Furão (Santana)

Garfo de ouro - Il Gallo D’Oro (Funchal)