Confira os eventos na agenda deste sábado, 2 de Abril

9h30 às 12 horas - Formação ‘Folclore: que futuro?’ com a participação do presidente da Federação do Folclore Português, Daniel Café. Acontece na Rua Latino Coelho, 57.

10h às 12 horas – Desporto Escolar leva alunos a ‘Explorar a Madeira’ nos Jardins do Lido.

10 horas – A Junta de Freguesia de São Martinho prossegue a campanha ‘Freguesia de Proximidade’, hoje, nos Barreiros, junto ao Minimercado Triunfo e Café Fénix.

10 horas - O Conselho Regional dos TSD/Madeira reúne, na Sede Regional do Partido, sito à Rua dos Netos, Funchal.

10 horas - O presidente do Governo Regional participa na inauguração da exposição 'lha do Imperador', que estará patente na Quinta Magnólia, integrando o programa que assinala o Centenário do falecimento do Beato Imperador Carlos.

10h30 às 18 horas – O rali volta a São Vicente. Esta é a XIV edição desta competição que vai coroar os vencedores pelas 18 horas, junto à Câmara Municipal.

10h30 - O Grupo Parlamentar do PSD/ Madeira realiza uma visita ao Engenho Novo da Calheta, no parque empresarial do Estreito da Calheta.

11 horas - O JPP promove uma acção no Caminho da Ribeira dos Socorridos, tendo como porta-voz Rafael Nunes, que vai falar sobre agricultura.

12 horas às 16 horas – A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira organiza um convívio em forma de piquenique, no Roseiral do hotel Pestana Quinta do Arco, em São Jorge.

15 horas - O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, junto ao cais da Fajã do Mar, no Faial. O ponto de encontro é em frente ao Centro de Saúde do Faial.

15 horas – Rita Andrade participa no aniversário do Clube Desportivo de Garachico, em representação do Governo Regional. A iniciativa decorre no Museu Imprensa, em Câmara de Lobos, e pretende assinalar os 25 anos de existência desta colectividade desportiva.

16h30 – Leda Pestana leva a ‘Hora do Conto’ à FNAC Madeira. Esta é uma forma de celebrar o Dia Internacional do Conto Infantil.

17 horas – O hotel NEXT promove um evento sobre o 9.º aniversário da Tender Events.

18 horas – Um concerto da Orquestra de Bandolins da Ribeira marca o 1.º aniversário do Espaço do Artesão.

18h30 – A FNAC conta com mais um evento na sua agenda, desta feita, um encontro com o escrito Raul Minh’Alma.

19 horas – O Teatro Municipal Baltazar Dias vai receber a apresentação do espectáculo ‘Loucos Anos 20’ com os alunos da Orquestra de Jazz do Conservatório.

20h30 – O Centro de Congressos da Madeira recebe o Bailado de Dança Contemporânea ‘ECHO’, interpretado pela Casey’s Dance Studio

21 horas - É no Centro Cultural John dos Passos que será apresentado o espectáculo Ecografia, com Pedro Araújo dos Santos