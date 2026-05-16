Segundo cortejo da Festa da Flor promete embelezar Avenida

A Avenida do Mar, no Funchal, recebe, este domingo, o segundo cortejo alegórico da Festa da Flor 2026. O desfile realiza-se, pelas 16 horas, prometendo voltar a encher o centro da cidade de cor, música e milhares de participantes, num dos momentos mais aguardados da programação.

Desta vez, participam a Associação Cultural Império da Ilha, Associação de Batucada da Madeira, Associação F.T. – Fitness Team, João dos Santos Encarnação Mendes, Maria Isabel Gomes Melo Borges de Castro, Palco D’Emoções – Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba e Poeira D’Enigmas – Associação Recreativa, Cultural e Escola de Samba.

Mas há mais na agenda deste domingo:

16h00: O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará na tradicional Festa da Cebola, que tem lugar no Caniço.

Neste dia decorre ainda o 32.º Congresso Nacional do CDS, em Alcobaça, com a presença madeirenses.

Principais acontecimentos registados no dia 17 de Maio, Dia Mundial da Hipertensão, Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, Dia Mundial da Pastelaria (WorldBaking,day), Dia Mundial do Iogurte, Dia Internacional da Reciclagem, Dia das Letras Galegas e Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia:

1792 - É assinado, por 24 corretores, o Acordo de Buttonwood que marca a fundação oficial da Bolsa de Valores de Nova Iorque, Estados Unidos, que tem como objetivo promover a confiança do público nos mercados e garantir que as negociações sejam realizadas entre partes confiáveis.

1803 - O Reino Unido bloqueia os portos aos navios franceses e holandeses.

1809 - Napoleão Bonaparte anexa os Estados Papais.

1846 - D. Maria II exonera o Governo do Duque da Terceira de que faziam parte os irmãos Costa Cabral.

1866 - Nasce o compositor francês Erik Satie.

1920 - Nasce o Ginásio Clube do Sul, em Cacilhas, Almada.

1928 - São inauguradas as comunicações telefónicas entre Lisboa e Madrid.

1934 - Na Alemanha nazi, Adolf Hitler proíbe o acesso dos judeus aos cuidados de saúde.

1939 - Suécia, Noruega e Finlândia rejeitam os pactos de não-agressão oferecidos pela Alemanha nazi.

1940 - II Guerra Mundial. Forças nazis de Hitler ocupam Bruxelas.

1947 - É inaugurado, em Lisboa, o Pavilhão dos Desportos, com o jogo de abertura do III Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins.

1954 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos emite o parecer sobre o caso Brown contra o Conselho de Educação de Topeka, (Brown v. Board of Education of Topeka), estabelecendo a segregação racial nas escolas como violação da igualdade de direitos definida na Constituição.

1957 - O Egito impede a passagem de navios mercantes israelitas no Canal do Suez.

1958 - Campanha eleitoral para as eleições presidenciais portuguesas. O Governo de Salazar, perante as manifestações de apoio a Humberto Delgado, proíbe "qualquer perturbação da ordem pública".

1959 - O monumento ao Cristo Rei é inaugurado em Almada.

1966 - Confederação Geral dos Trabalhadores e Confederação Democrática Francesa do Trabalho convocam dia de luta, um ano depois das eleições que deram nova maioria do Governo de De Gaulle, após anúncio de revisão da lei da segurança social. "Uma das mais importantes jornadas de ação organizada", desde 1958, ano dos levantamentos de Argel, segundo as centrais sindicais. Cargas policiais e barricadas em Redon, na Bretanha.

1967 - Assalto ao Banco de Portugal, na Figueira da Foz, pela Liga de Unidade e Ação Revolucionária (LUAR).

1984 - O Senado norte-americano rejeita, pelo terceiro ano consecutivo, o pedido do Presidente, Ronald Reagan, de atribuição de verbas para fabrico de armas químicas.

1985 - O Sinn Fein, braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), consegue 50 dos 566 lugares, nas eleições locais da Irlanda do Norte.

1989 - Otelo Saraiva de Carvalho é libertado do estabelecimento prisional de Tomar, após quatro anos e 11 meses de detenção pelo presumível envolvimento nas FP-25 de Abril.

- A URSS inicia a retirada de tropas da República Democrática Alemã

1990 - É decidida a cisão dos serviços postais e dos serviços de telecomunicações dos CTT.

1997 - A Federação Internacional do Automóvel retira Portugal do calendário de Fórmula 1.

2003 - Portugal sagra-se campeão da Europa em futebol sub-17, ao vencer a seleção de Espanha por 2-1 na final da prova, realizada no Estádio do Fontelo, em Viseu.

2004 - Vasco Graça Moura é distinguido com o Prémio Internacional Diego Valeri, pela tradução das "Rimas" do poeta italiano Francesco Petrarca (1304-1374).

2005 - A secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, anuncia que vai avançar com o processo de expropriação de uma parte das instalações da multinacional canadiana Bombardier na Amadora.

2006 - Apresentação do Plano Nacional da Política do Ordenamento do Território, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

- O Senado norte-americano aprova uma emenda que prevê a construção de um muro de 595 quilómetros, ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México, proposta pelos republicanos, que têm a maioria em ambas as câmaras do Congresso.

2007 - É apresentada a Associação Juízes pela Cidadania, um novo movimento cívico criado por um grupo de magistrados para promover o Direito e a Justiça, com o objetivo de reforçar a confiança dos cidadãos nos tribunais.

- Dois comboios cruzaram-se na fronteira que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul pela primeira vez desde há 50 anos, num passo simbólico rumo à unificação dos dois países.

- A Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscovo e a Igreja Ortodoxa Russa no estrangeiro assinam a Ata da União Canónica, pondo fim a um dos mais importantes cismas dos cristãos ortodoxos russos, no Templo de Cristo Salvador de Moscovo, Rússia.

- Angola, Eslovénia e Bósnia-Herzegovina são eleitos como membros do Conselho de Direitos Humanos da s Nações Unidas (ONU).

2008 - Morre, com 91 anos, a escritora brasileira Zélia Gattai, viúva do escritor Jorge Amado (1912-2001).

2009 - A guerrilha Tamil anuncia a decisão de depor as armas para acabar os combates com as tropas do Sri Lanka no nordeste da ilha.

- Duas mulheres são eleitas para o Parlamento do Kuwait, pela primeira vez na história do emirato do Golfo, após as eleições legislativas de dia 16.

- Morre, com 88 anos, Mário Benedetti, escritor uruguaio, autor de "Quien de nosotros" (1953), "La Tregua" (1960), "Gracias por el fuego" (1965), "El cumpleaños de Juan Angel" (1971, escrito em verso), "Primavera con una esquina rota" (1982), "La borra del café" (1992) e "Andamios" (1996). Distinguido com vários prémios, incluindo o Prémio Internacional Menéndez Pelayo, em 2005, o Prémio Rainha Sofia de Poesia Iberoamericana, em 1999, e o Prémio Iberoamericano José Martí, em 2001.

2012 - O Presidente da Grécia, Carolos Papoulias empossa o novo executivo de gestão, depois de Antonis Samaras, líder da Nova Democracia, na qualidade de vencedor do escrutínio de 06 de maio, ter desistido de formar governo pela impossibilidade de garantir uma coligação. O mesmo se passaria com o líder da Syriza, Alexis Tsipras e com Evangelos Venizelos, ex-ministro das Finanças e novo líder do Pasok, o terceiro partido mais votado.

- Morre, com 63 anos, Donna Summer, cantora norte-americana popularizada nos anos 1970 na música disco.

- Morre, com 72 anos, Warda, de nome completo Warda Mohamed Fetuki, cantora argelina reconhecida como a diva da música clássica árabe.

2013 - É aprovado, no parlamento, na generalidade, um projeto de lei do PS para que os homossexuais possam co-adotar os filhos adotivos ou biológicos da pessoa com quem estão casados ou com quem vivem em união de facto.

- Morre, com 87 anos, Jorge Rafael Videla, antigo ditador argentino condenado a prisão perpétua por delitos contra a humanidade cometidos no último regime de facto (1976-1983).

2014 -- Termina o Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, que marca a saída da "troika" (Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu) do país.

2016 - O Governo anuncia que não vai abrir turmas de início de ciclo em 39 colégios privados com contratos de associação, o que representa uma redução de 57 por cento no financiamento a novas turmas.

2017 - Morre, com 92 anos, Viktor Gorbatko, um dos primeiros astronautas soviéticos e camarada de treino de Iuri Gagarin, efetuou três voos espaciais, em 1969, 1977 e 1980. Foi condecorado por duas vezes com o título de "Herói da União Soviética", em resultado dos seus voos a bordo das naves espaciais Soyuz.

2018 -- O diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, fica em liberdade mediante pagamento de caução de 60 mil euros, no âmbito da investigação do processo 'CashBall'.

- O presidente e vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting apresentam a demissão e apelam ao presidente do clube, Bruno de Carvalho, e à restante direção que renunciem também aos cargos.

- A Mesa da assembleia-geral do Sporting demite-se em bloco.

- Morre, com 76 anos, Nicole Fontaine, antiga presidente do Parlamento Europeu e ex-ministra francesa.

- Morre, com 93 anos, a atriz brasileira Eloísa Mafalda.

2019 - A União Europeia aprova um quadro de sanções a pessoas ou entidades responsáveis por ciberataques ou tentativas de ciberataques, ou que prestem apoio financeiro, técnico ou material a esses ataques, considerados uma ameaça externa.

2020 - Morre, com 85 anos, José Cutileiro, diplomata, antropólogo e escritor. Foi um dos negociadores da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia.

2024 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assina um decreto que permite que os condenados por delitos menores sejam libertados condicionalmente para servir nas forças armadas. A medida controversa surge numa altura em que as autoridades ucranianas têm vindo a explorar formas de reforçar a capacidade militar e renovar o pessoal destacado nas linhas da frente há mais de dois anos e dois meses.

2025 - O Sporting sagra-se bicampeão português de futebol, depois de vencer o Vitória de Guimarães, por 2-0 no Estádio José Alvalade, em Lisboa, conquistando o título pela 21.ª vez no seu historial.

Este é o centésimo trigésimo oitavo dia do ano. Faltam 228 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "De todos os infortúnios que afligem a humanidade, o mais amargo é saber que temos de ter consciência de muito e controlo de nada". Heródoto (século V a.C.), historiador grego.