Funcionários tudo fizeram para tentar salvar armazém em chamas no Funchal

Os funcionários do Pinco Doce, em São Martinho, tudo fizeram para tentar salvar o armazém e retirar os bens amovíveis do armazém onde deflagrou o incêndio, no final da tarde de sábado.

Assim que se aperceberam do foco de incêndio naquela infra-estrutura vital para a logística e armazenamento da empresa de distribuição agro-alimentar, os funcionários do Pingo Doce procuraram tentar salvar o que puderam, nomeadamente mercadoria, bens amovíveis e viaturas de carga.

Pouco depois do alerta e quando se ouviam as sirenes dos meios de socorro e dos bombeiros que se encaminhavam para o local, alguns motoristas e funcionários arriscaram a vida para tentar, em desespero, retirar os camiões do local, quando o armazém já estava a ser devorado pelas chamas em labaredas, conforme se vê neste vídeo partilhado por um leitor do DIÁRIO.

O incêndio motivou a evacuação de algumas habitações da zona sul do armazém por questões de segurança, na noite de ontem, de modo a ser estabelecido o perímetro que permitiu a rápida evacuação de pessoas e viaturas da área e a pronta intervenção dos bombeiros.

Conforme adiantou o vereador da Protecção Civil, Bruno Pereira, "todos os funcionários que estavam a trabalhar saíram", pelo que não há registo de feridos.