Confira a agenda para esta terça-feira, 5 de Abril

10h30 – O grupo parlamentar do PSD/ Madeira vai realizar uma visita à Associação de Desenvolvimento de Santo António, na Praceta da Venezuela 5, no Bairro da Ribeira Grande, Santo António, Funchal. Esta é uma iniciativa mo âmbito do Roteiro de Solidariedade.

11h30 – Imposição das insígnias da Ordem Nacional de Mérito Francesa por parte da Embaixadora de França em Lisboa, Florence Magin, ao Cônsul Honorário de França, Eduardo Bonal da Silva. A cerimónia decorre na Quinta Magnólia.

12h30 - A CDU realiza, na Rua Fernão de Ornelas (junto à Feira dos Tecidos), uma iniciativa política, que contará com a intervenção de Herlanda Amado.

14h30 – É dada continuação ao julgamento do padre da paróquia dos Canhas, no Tribunal da Ponta do Sol.

16 horas – O grupo parlamentar do PS-Madeira, no âmbito do roteiro ‘Compromissos e Soluções’, visita a uma exploração agrícola no Campanário. A exploração fica situada na Rua Comandante Camacho de Freitas, n.º 490, no Campanário.

17 horas – A apresentação da Conta de Gerência de 2021 da Câmara Municipal do Funchal decorre na Sala de Reuniões da autarquia.

17 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que visita a exposição da ‘Raiz ao Núcleo’, patente no Parlamento madeirense até 31 de Julho. Esta será uma visita acompanhada pela artista, autora do projecto, Teresa Gonçalves Lobo.