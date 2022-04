Pingo Doce assegura postos de trabalho e normal funcionamento das lojas

Face ao incêndio que consumiu o armazém do Pingo Doce, em São Martinho, o grupo Jerónimo Martins "accionou de imediato o plano de contingência e foram encontradas soluções alternativas que asseguram o normal funcionamento" da rede de lojas Pingo Doce espalhadas na Madeira e que dependem desde centro de distribuição.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO, os postos de trabalho dos funcionários que aqui trabalham "estão, também, integralmente assegurados", garante a empresa.

O Pingo Doce está presente em sete concelhos da Madeira (Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Calheta, Machico, Santa Cruz e Porto Santo), num total de 16 espaços.

A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que consumiu o armazém do Pingo Doce, em São Martinho, na noite deste sábado.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

Alguns inspectores estiveram no local a apurar as causas do fogo, mas não haverá suspeita de crime.