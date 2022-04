PJ investiga origem de incêndio em armazém em São Martinho

A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que consumiu o armazém do Pingo Doce, em São Martinho, na noite deste sábado.

Alguns inspectores estiveram no local a apurar as causas do fogo, mas, aparentemente não há suspeita de crime.

Durante a noite estiveram no local vários bombeiros a controlar o fogo, que foi dado como extinto esta manhã.

Junto ao armazém está ainda uma equipa de prevenção com uma viatura de combate a incêndios.