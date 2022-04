Operacionalidade do Aeroporto da Madeira está a ser afectada pelo mau tempo

A operacionalidade do Aeroporto da Madeira está a ser afectada esta manhã pelo mau tempo que se faz sentir, nomeadamente a chuva (falta de visibilidade) e o vento, que poderá obrigar a alguns atrasos.

Aliás, se os primeiros voos da manhã não sofreram atrasos, já um voo da Ryanair vindo de Lisboa chegou com uma hora de atraso após algumas voltas na zona da 'Travessa', tendo aterrado pelas 9h30.

O voo inter-ilhas da Binter antecipou a viagem em cerca de 20 minutos.

Um voo da Transavia oriundo do Porto esteve cerca de meia hora em voo circular na zona, provavelmente à espera de uma aberta para poder aterrar, o que conseguiu pelas 10h20. Ainda assim, segundo o site da Aeroportos da Madeira a chegada estava prevista para as 10h15.

Outros dois voos da TUI e da Jet2 chegaram entretanto ao espaço aéreo e também estão a aguardar para se fazerem à pista.

Pelo menos outros quatro voos adiaram as respectivas partidas e consequentes chegadas à Madeira para meio da manhã, altura em que o clima estará menos agreste.

Hoje é um dia especialmente concorrido no Aeroporto da Madeira, com pelo menos 16 chegadas previstas até ao meio-dia e 45 ao longo do dia, até perto da meia-noite.

Ainda não se registou qualquer cancelamento, mas a gestora da infra-estrutura tem um aviso na sua página de internet onde alerta para as condições climatéricas que podem condicionar a operação.

"Devido às condições meteorológicas previstas para os próximos dias, poderão existir constrangimentos na operação aeroportuária", alerta. E acrescenta: "Confirme o estado do seu voo junto da companhia aérea ou operador turístico, antes de se dirigir ao aeroporto."