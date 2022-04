PS quer tornar o sector primário mais sustentável

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinhou, hoje, a importância de tornar o setor primário regional mais sustentável e menos dependente de fatores externos, de forma a aumentar a soberania alimentar.

No âmbito do roteiro ‘Compromissos e Soluções’, os deputados socialistas estiveram na freguesia do Campanário, onde visitaram uma exploração agrícola que serve de exemplo para este rumo que deve ser seguido. Na ocasião, a deputada Sílvia Silva apontou o dedo à estratégia implementada pelo Governo Regional, que “fala muito em apoiar o setor primário, mas apenas com subsídios, fertilizantes e pesticidas”. Como afirmou a parlamentar socialista, esta solução só vai adiar os problemas, porque neste momento os apoios são mal empregues e muitos agricultores acabam por ter de devolver o dinheiro. “Os apoios acabam por ser todos empregues na aquisição de fatores externos e não dignificam em nada a qualidade de vida dos produtores e das suas famílias”, alertou.

Embora considere que os apoios são importantes, a deputada do PS entende que os mesmos devem ser utilizados pelos agricultores da forma que quiserem e sublinhou que faz falta um plano estratégico para o setor primário, para mostrar como a agricultura pode ser mais sustentável e menos dependente do exterior.

Sílvia Silva aproveitou, aliás, para referir que a pandemia e agora a guerra na Ucrânia vieram demonstrar precisamente a necessidade de enveredar por este caminho de uma maior sustentabilidade agrícola, ou seja, menos dependente de fatores externos, como os fertilizantes e os pesticidas, e mais fundamentada, com base na inovação, mas também no conhecimento tradicional, permitindo usar os recursos da própria exploração. Como explicou, tal pode ser feito, por exemplo, através da rotação de culturas e da pecuária.

De referir ainda que, nesta mesma freguesia, o Grupo Parlamentar do PS visitou também uma oficina de automóveis, setor que está também muito dependente do exterior e da conjuntura internacional.