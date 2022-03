Tome nota da agenda para esta sexta-feira

08h30 Fórum 'A Felicidade Importa?' promovido, pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

09h15 Liceu 50 anos - Homenagem ao primeiro título de Campeão Nacional conquistado pelo Desporto Escolar da Madeira, no Pavilhão do Funchal.

10h00 Conferência sobre o Futuro da Europa sobre turismo, educação, cultura, juventude e desporto, no Museu da Eletricidade.

10h00 Iniciativa política do JPP, junto à escola EB1/PE e Creche de São Gonçalo, no Funchal.

10h00 Iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, Roteiro de Proximidade, dedicado à Marca Madeira, com visita à empresa ‘Sweets and Sugar’ na Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

10h30 Cristina Pedra estará presente no Aniversário do Ginásio da Barreirinha, no Complexo Balnear da Barreirinha, no Funchal.

11h00 Entrega de certificados de qualidade Eco-escolas no Auditório do Campo da Barca, no Funchal.

11h30 Pedro Calado apresenta o Programa Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Funchal, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho.

11h30 José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque estarão presentes na inauguração da Sala do Tesouro da Igreja Matriz da Ribeira Brava. Este evento está integrado nas comemorações do 560.º Aniversário da Freguesia da Ribeira Brava.

15h30/18h00 Conferência ‘A União Europeia e a Saúde’, com presença de José Manuel Rodrigues e Pedro Ramos, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa.

16h00 Consagração da Rússia e da Ucrânia, presidida pelo bispo D. Brás, com presença de José Manuel Rodrigues, na Sé Catedral do Funchal.

16h00 Cristina Pedra participa no 1.º sorteio da iniciativa “+ Comércio Local”, Junto ao Balcão do Investidor, na Praça do Município, no Funchal.

16h00 Rogério Gouveia preside à sessão de encerramento do Webinar ‘Resultados da Avaliação do Impacto das Medidas de Emprego apoiadas pelo Madeira 14-20’, que decorrerá no Restaurante Fora d´horas - Rua da Casa Branca, no Funchal.

18h00 Inauguração da RCLINIC, com presença de Miguel Albuquerque, Cinha Jardim, Alexandra Lencastre, Zulmira Ferreira, José Manuel Rodrigues, no Nini Deck & Terrace.

19h30 Jantar solidário a favor das vítimas e refugiados do conflito na Ucrânia (uma parceria com o chef Octávio Freitas e o Grupo Hoteleiro Four Views), no Hotel Four Views Baía, no Funchal.

20h00 Jantar comício do PCP sob o lema ‘Construir a paz. Combater as causas da guerra’/ 101º aniversário PCP, no restaurante da Encumeada, na Ribeira Brava.

Cultura e entretenimento

14h00 Conservatório promove iniciativa multicultural ‘À conversa com…’, dedicada a Itália, no Salão Nobre do Conservatório.

14h00 II Encontro de Teatro Musical Sénior, no Centro Cívico do Curral das Freiras.

18h00 Apresentação da obra ‘São Tiago Menor, da Galileua a Jerusálem, de Roma ao Funchal’, de D. Teodoro de Faria, na Igreja do Colégio.

19h00 O Grupo Varejenta dá concerto, no Museu Henrique e Francisco Franco, no âmbito do projecto ‘Música nos Museus’.

19h00 Os cinemas nos no Fórum Madeira exibem o filme ‘Quo Vadis, Aida?’, de Jasmila Žbani, nomeado para o LUX Prémio do Público 2022. A entrada é gratuita, mas encontra-se limitada à capacidade da sala.

21h00 O Screenings Funchal Exibe o filme ‘O que vemos quando olhamos para o céu?’, nos cinemas NOS no Fórum Madeira.

21h00 O humorista, youtuber e radialista português Diogo Batáguas, autor do popular ‘Relatório DB’ no Youtube, vem apresentar o espectáculo de ‘stand-up comedy’ ‘Processo’, integrado na sua digressão nacional, no Centro de Congressos da Madeira. Os bilhetes custam 15 euros, à venda nas lojas Fnac, Worten e ticketline.pt.

21h00 A Orquestra de Bandolins da Madeira dá concerto, no salão nobre da ALM.

21h00 A Associação Teatro Experimental do Funchal – ATEF apresenta a peça ‘Memória de um príncipe e de um ancião’, no Cine-Teatro de Santo António, no âmbito do festival AMO-TEatro.

Concerto de Cristina Barbosa & Vítor Abreu, no restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel.

A Cantina El Mexicano, no Funchal, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo ‘Dr.Why The Live Quizz’. Depois segue-se karaoke pela noite dentro.

20h30/00h30 No Terreiro haverá música com a selecção musical do DJ Ryan.

20h30/00h30 No Galáxia Skybar, no Savoy Palace (da Savoy Signature) haverá animação com o DJ Nelson Caires.

20h30/00h30 No Hotel Next (da Savoy Signature), o Cloud Bar terá a selecção musical do DJ João Garcia.

23 Vintage Bar promove a festa ‘We Are (vintage) Family’.

Discoteca Copacabana propõe festa ‘Pink Friday’, com o DJ Luís Gonçalves e José Pereira (live act). No Garden actua o DJ Michael C.

Clube Marginal contará com a selecção musical do DJ BZ (Paulo Camacho).

Desporto

14h30 Fundação Sporting - Acção de solidariedade, no Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua.

17h30 Fundação Sporting - Acção de solidariedade no Centro de Acolhimento Temporário Aconchego, gerido pela Associação Causa Social, no ex-complexo turístico da Matur, em Machico.

19h00 Jantar simpatizantes e sócios do Núcleo Sporting Madeira, com presença de Maria Serrano, no Restaurante 'Pescador', em Machico.

17h00/22h00 2.ª Etapa do Atlântico Padel Tour, Jardins Panorâmicos do Lido.