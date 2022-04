Aviso amarelo para a precipitação prolongado até à meia-noite

O IPMA acaba de emitir uma actualização do estado do tempo, nomeadamente para a chuva no arquipélago da Madeira, que continuará sob aviso amarelo até à meia-noite.

Inicialmente o aviso amarelo estava previsto vigorar até às 21 horas, mas de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas vão continuar por mais algumas horas.

A autoridade meteorológica também mantém o aviso amarelo para a agitação marítima, que prevê ondas de norte com 4 a 4,5 metros para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, que vigorará entre as 9 horas e as 18 horas de amanhã, segunda-feira.