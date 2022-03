Tome nota da agenda para este sábado

9h45 - O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de Abertura do seminário: “O papel dos TSDT nas instituições – Das competências à gestão na organização”, no Museu Quinta das Cruzes, Funchal.

10 horas - A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se no Casino Park Hotel (sala Lisboa). As declarações à comunicação social estão previstas para as 11h30.

10 horas - O Conselho Regional do PSD/Madeira reúne na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente. As declarações à Comunicação Social estão previstas para as 11h30.

11 horas - Fernando Mendes visita a Fundação Nossa Senhora da Piedade no Porto Santo

12 horas - Conselho Geral da UGT-Madeira, na Rua da Cooperativa Agrícola Bloco B-2º A

12 horas - Concerto do Conservatório integrado no ‘Ciclo de concertos na Sé’ - obra de Pedro Gonçalves, na Sé Catedral do Funchal

18 horas - O Festival AMO-Teatro tem uma sessão de espetáculo no Teatro Municipal Baltazar Dias.

19h às 22 horas - É com um jantar à luz das velas que o restaurante Alambique do Saccharum, da Savoy Signature, irá presentear todos os seus convidados, numa noite especial de comemoração da Hora do Planeta.

20 horas - A Igreja de Santo Antão, no Seixal, o último concerto do projeto “Barroco a Norte”, promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura.

Neste dia, entre as 20h30 e 21h30, assinala-se também a Hora do Planeta. Há várias iniciativas previstas em vários concelhos. Dê também o seu contributo!