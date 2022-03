Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 31 de Março

09h00: Reunião Plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM);

09h00: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

09h00: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na assinatura do protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que decorrerá na ALM;

09h30: Reunião da Câmara Municipal do Funchal;

09h30: Comemorações do Dia da Juventude Trabalhadora, convocada pela CGTP-IN, na Avenida Zarco;

10h00: Manifestação pública pela Paz no mundo, no campo de futebol Adelino Rodrigues - Escola Jaime Moniz;

10h30: Conferência subordinada à temática 'Criptomoedas e o Direito', no Auditório Ordem dos Advogados;

11h30: Assinatura de 10 contratos de concessão de incentivos para a criação de novas empresas, no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), no Salão Nobre do Governo Regional

12h00: O secretário da Saúde, Pedro Ramos, e o secretário da Economia, Rui Barreto, participam na apresentação da primeira edição do 'DIGITAL HEALTH SUMMIT', no Auditório do C. de Estudos de História do Atlântico – Professor Alberto Vieira;

12h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Simetrifloor, na Rua Major Reis Gomes;

13h00: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na apresentação do livro “Carlos e Zita de Habsburgo - Itinerário Espiritual de um Casal”, de Elizabeth Montfort, no Hotel Pestana Grand;

14h00: Terá lugar a cerimónia de entrega dos prémios do primeiro sorteio da iniciativa '+Comércio Local', no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra;

15h30: Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol;

18h00: Buzinão na Quinta Vigia contra o aumento dos preços, junto à Quinta Vigia;

19h30: O representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto, recebe o vice-primeiro-ministro da Hungria, Mihály Varga, no Palácio de São Lourenço;

21h00: Concerto da Orquestra Clássica da Madeira - 'Homenagem ao Centenário da morte do Beato Carlos, último Rei da Hungria e Imperador da Áustria, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, na Sé do Funchal.