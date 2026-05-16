Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos na Madeira

De acordo com o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), este domingo será marcado por céu geralmente muito nublado na Região Autónoma da Madeira, com ocorrência de aguaceiros fracos, mais frequentes nas terras altas e na vertente Norte da ilha, sobretudo durante a manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante Norte, contribuindo para um ambiente fresco em várias zonas da região.

Para o Funchal, a previsão aponta para períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos ao longo do dia. O vento deverá manter-se fraco.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas entre 1 e 1,5 metros, enquanto na costa Sul a ondulação deverá permanecer inferior a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 18 e os 19 graus.