Qualificar promove formação na Calheta

A entidade de formação Qualificar vai apresentar, no próximo dia 22 de Fevereiro, no Salão do Centro Social e Paroquial São Francisco Xavier, o ‘Qualificar+Social’. O projecto de formação, cofinanciado a 100% pelo Fundo Social Europeu e pelo o Governo Regional da Madeira, é destinado a colaboradores activos das instituições do sector social.

Este projecto de formação é gratuito e destinado a trabalhadores que detêm o nível 2 e 4 de escolaridade. Conta com a Santa Casa da Misericórdia da Calheta e o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua e Igreja São Francisco Xavier – Concelho da Calheta como parceiros.

A sessão de apresentação do projecto, da próxima terça-feira, assinalará também o encerramento da realização do primeiro percurso/acção de formação que teve o seu início no concelho da Calheta. Contará com a presença do provedor da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, de um representante da Câmara Municipal da Calheta, do padre da Paróquia de São Francisco Xavier, da representante do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, da representante da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social da Madeira e do diretor geral da entidade formadora Qualificar, Formação Profissional.

A Qualificar F.P. - Formação, Educação, Consultoria e Serviços, Unipessoal, Lda., é uma entidade Formadora Certificada desde 2010, pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM. Está sediada no Funchal e pretende, junto dos seus parceiros, preparar novos e inovadores projectos de formação para a população activa, com o objectivo de actualizar os seus conhecimentos e adquirir outros saberes, apostando numa melhoria contínua dos serviços prestados no sector social.

Todas as formações/percursos formativos estão de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações e são reconhecidos pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. Informações sobre estas formações e futuras acções/cursos, podem ser obtidas através do acesso ao site, pelas redes sociais ou pelo e-mail ([email protected]).