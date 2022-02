Grupo Sousa lança programa 'Jovens Talentos' para promover formação superior aos colaboradores

O Grupo Sousa lançou recentemente o programa 'Jovens Talentos' destinado a proporcionar aos colaboradores formação superior complementar em vários domínios.

Em nota enviada à comunicação social, o grupo indica que a iniciativa abrange 17 jovens de várias Unidades de Negócio e Departamentos Centrais que, "pelo seu perfil de desempenho e qualidades pessoais, demonstram potencial para assumirem maiores responsabilidades no Grupo Sousa no futuro".

O programa assume-se como um vector determinante "na preparação das suas pessoas, fundamental para a consolidação e crescimento do Grupo Sousa nos mercados onde opera no quadro dos seus modelos de criação de valor" (Transporte de carga, Transporte marítimo de passageiros e Energia), lê-se no comunicado.

O programa 'Jovens Talentos' representa um investimento na ordem de 90 mil euros entre 2022/2023 e envolve a frequência de diversos cursos para executivos, pós-graduações e mestrados, nas áreas do controlo de gestão, fiscalidade, finanças, gestão e execução estratégica, liderança e psicologia em estabelecimentos nacionais de ensino superior de referência (IDT, ISCTE, Nova SBE, Universidade Católica, Universidade da Madeira e Porto Business School).