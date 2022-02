Exposição sobre 'O Feiticeiro da Calheta' chega a Jersey

Decorreu esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Saint Helier, em Jersey, a inauguração da exposição madeirense 'Uma viagem pelo mundo com o Feiticeiro da Calheta'.

A obra que celebra a vida do poeta madeirense João Gomes de Sousa, autor do ‘Bailinho da Madeira', conta com 25 ilustrações de Rafaela Rodrigues e o texto de Eugénio Perregil.

O presidente da Câmara Municipal de Saint Helier, Simon Crowcroft, mostrou-se satisfeito ao receber a mostra e dirigiu um agradecimento especial ao autor do texto: "Muito obrigado ao Eugénio Perregil por contemplar a nossa cidade, juntamente com outras na África do Sul, Venezuela, Nova Iorque e outras na Europa com esta exposição“.

A exposição retrata vários elementos culturais da Região Autónoma da Madeira, com destaque para a génese do 'Bailinho da Madeira' e vida do poeta 'Feiticeiro da Calheta'.

"É muito importante para nós a presença desta exposição, acompanhada do livro", explicou Simon Crowcroft. O evento contou com a presença de diversos emigrantes madeirenses em Jersey, do Cônsul Honorário de Portugal em Jersey, Manuel Silva, e do conselheiro das Comunidades Madeirenses em Jersey, João Carlos Nunes.

Manuel Silva agradeceu a iniciativa cultural e disse que “é importante para a comunidade portuguesa em Jersey" beneficiar daqueles momentos e desejou os maiores sucessos aos responsáveis. João Carlos Nunes, conselheiro das comunidades madeirenses em Jersey, começou por agradecer ao mayor de Saint Helier por aceitar em receber a exposição no Salão Nobre da Câmara, já que as comunidades madeirenses ainda não possuem "uma Casa da Madeira em Jersey para expor."

"É muito importante termos estes momentos culturais dando a conhecer a nossa cultura na nossa comunidade. Muito obrigado ao presidente do Centro de Estudos da Calheta, Eugénio Perregil, por trazer esta exposição e de promover a cultura através das ilustrações de uma artista madeirense, Rafaela Rodrigues,” frisou o conselheiro das comunidades madeirenses.

A exposição pretende divulgar a cultura tradicional madeirense, mais concretamente, a história do autor da génese do 'Bailinho da Madeira', os trajes, a etnografia e os cordofones madeirenses.

A viagem da exposição começou em Londres, no passado dia 4 de Outubro de 2021, na 'London VP Gallery' em Lambeth, inserida no restaurante Velho Portugal, estando agora em Jersey. Depois prossegue viagem até à África do Sul para as cidades de Joanesburgo e do Cabo, passando por São Paulo, Caracas, Nova Iorque, Paris, Bruxelas e Funchal. O Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta está a promover este itinerário desta exposição à volta do mundo como forma de divulgar a cultura madeirense junto da diáspora.