"Livro promove Património da Calheta"

Decorreu esta tarde, na Biblioteca Municipal da Calheta, a apresentação do livro 'O Desembarque na Calheta: À descoberta do Património – Rota do Açúcar'.

Na ocasião, o presidente da autarquia, Carlos Teles, sublinhou que “a Calheta também se promove através da Cultura", ao mesmo tempo que "também se promove através do nosso Património”, justificando desta forma o apoio que esta obra mereceu por parte do município.

“Queremos continuar a apoiar este tipo de trabalhos, pois esta é uma obra que reflete muito a nossa História”, reforçou o autarca, referindo-se de forma particular à importância que o ‘ouro branco’ teve para as suas gentes.

"E porque a Calheta celebra, este ano, os seus 520 anos de elevação a vila, o lançamento deste livro infanto-juvenil surgiu com o intuito de valorizar e divulgar junto dos mais novos a história deste concelho", acrescentou.

O livro da autoria de Eugénio Perregil e Isabel Gouveia, conta ilustrações de Rafaela Rodrigues "para captar, precisamente, a atenção deste público-alvo", conforme se constatou no lançamento da obra, cuja apresentação ficou a cargo de um aluno da EBS/PE da Calheta, Cairo Fernandes.

A cerimónia, que decorreu na Biblioteca Municipal da Calheta (MUDAS) terminou com a oferta de exemplares aos presentes, seguida de uma sessão de autógrafos por parte dos autores.