Prova de atletismo leva cerca de 800 pessoas ao Porto Santo

A mini e meia maratona do Porto Santo, evento que decorre no dia 12 de Março, deverá levar até à Ilha Dourada "largas centenas de pessoas" entre participantes e acompanhantes. O presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Policarpo Gouveia, acredita que a prova estará ligada à viagem de 700 a 800 pessoas, nesse fim-de-semana, ao destino que acolhe uma corrida ausente nos últimos dois anos, devido à pandemia.

Durante a apresentação que se realizou na Câmara Municipal do Porto Santo, Policarpo Gouveia puxou dos livros de história para recordar que "a primeira meia maratona realizada na Região" foi na Ilha Dourada, daí que este seja um "local ideal" para este género de iniciativa.

Prova arranca às 8h30, da Avenida Manuel Gregório Pestana Júnior.

A nível de percurso, conseguimos arranjar um trajecto - não vou dizer totalmente plano - mas é 80% a 90% plano, o que é bom para os atletas que gostam de obter bons registos. Depois, como organizamos esta prova em Março, regra geral o tempo está sempre bom e o atleta tem uma visão sempre sobre o Oceano Atlântico ao fazer os 21 quilómetros, o que é bom. Não é sobre paredes ou edifícios, o que a nível paisagístico é espectacular. Policarpo Gouveia

Já o autarca Nuno Batista destacou que o município está "sempre aberto à sua população e a todos aqueles que queiram trazer valor acrescentado" ao Porto Santo.

O presidente da Câmara local manifestou a intenção de lançar um calendário de eventos anual para que "as pessoas se apercebam" com a devida antecedência daquilo que vai acontecer durante o ano e "dessa forma consigam programar a sua vida incluindo o Porto Santo" ma sua agenda.

Apresentação da prova decorreu no auditório do edifício da Câmara Municipal do Porto Santo.

Toda a gente sabe que a aposta relativamente à quebra da sazonalidade por parte deste executivo passa muito pela Região Autónoma e por aquilo que é a circulação de pessoas entre as duas ilhas e sem dúvida nenhuma que o trabalho que é feito pela Associação de Atletismo tem contribuindo imenso para isso. Nuno Batista

Para o executivo camarário porto-santense o desporto afigura-se como uma parte importante em desenvolvimento, onde já se iniciou a preparação de protocolos de colaboração que serão assinados pelas colectividades desportivas locais, apostando assim num bom futuro desportivo.

Uma das apostas de Nuno Batista, para o futuro é a implementação de uma 'Carta Desportiva' para que a partir da mesma seja possível difundir o futuro do desporto, apostando sobretudo nas camadas mais jovens e premiando as colectividades que potenciem estes hábitos.