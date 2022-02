Alterações temporárias à circulação rodoviária na Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal informa que devido à realização de trabalhos de limpeza de árvores na Estrada Monumental, sábado, dia 19 de Fevereiro de 2022, entre as 9h15 e as 17h30, torna-se necessário proceder às seguintes alterações de trânsito:

Das 9h15 às 10h15, durante a limpeza da árvore junto à Travessa da Ajuda e Jardim Panorâmico, o trânsito no sentido oeste-este da Estrada Monumental será encaminhado para a Rua Nova do Vale da Ajuda e Rua do Vale da Ajuda. O trânsito proveniente da Rua da Quinta Calaça será encaminhado para a Estrada Monumental, no sentido Fórum Madeira. O trânsito que circula no sentido este-oeste da Estrada Monumental, a partir da Travessa do Valente, será encaminhado para a Rua da Casa Branca e Rua Velha da Ajuda ou Rua João Paulo II, com exceção do trânsito de acesso local até à Rua Saint Helier.

Das 10h15 às 17h30, durante a limpeza de árvores junto ao Edifício Séc. XXI-10, mais precisamente no segmento entre o “Porco em Pé” e a Rua da Quinta Calaça, o trânsito que circula no sentido oeste-este da Estrada Monumental será encaminhado para a Travessa da Quinta Calaça, Rua da Quinta Calaça e retoma a Estrada Monumental junto à Travessa da Ajuda. O trânsito no sentido este-oeste, mantém-se conforme o ponto anterior até o término da intervenção.

A CMF solicita aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local e instruções da Polícia de Segurança Pública.