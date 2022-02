IPMA reforça avisos amarelos para vento, chuva e mar alterado

A previsão do estado do tempo para a ilha da Madeira foi agravada, com os avisos amarelos para o vento agitação marítima e precipitação a serem revistos e agravados.

Assim, para a costa Norte, há aviso amarelo para as três vertentes, com o aviso de vento válido até às 9h00 de domingo, 20 de Fevereiro, soprando de nordeste por vezes forte, com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Esta situação irá afectar a ondulação até ás 6h00 de segunda-feira, num aviso amarelo que vigora a partir da meia-noite de sábado, 19 de Fevereiro, até às 6h00 de segunda-feira, 21 de Fevereiro. As ondas de noroeste terão 4 a 5 metros, passando a ondas de nordeste.

Por fim a precipitação com aguaceiros, por vezes fortes, a partir das 15 horas até às 21 horas de domingo.

Já na costa Sul, o aviso amarelo continua apenas para o vento, vigorando a partir desta noite, pelas 21 horas, e prolongando-se até às 9h00 de domingo, com predominância de nordeste por vezes forte, com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste da ilha.

A previsão do IPMA impõe avisos amarelos também para as zonas montanhosas da Madeira para a chuva, mas espaçado por dois períodos de tempo. O primeiro é válido desde esta noite às 21 horas e prolongando-se até às 9h00 de amanhã, com períodos de precipitação por vezes forte. O segundo aviso amarelo vigora das 15 horas até às 21 horas de domingo, com aguaceiros, por vezes fortes.

O vento vigora nas zonas altas entre as 3h00 da próxima madrugada até às 9h00 da manhã de domingo, soprando de nordeste por vezes forte, com rajadas até 95 km/h.