Kiev diz ter neutralizado 269 de um total de 294 drones russos

A Força Aérea ucraniana adiantou hoje, no seu relatório matinal, ter neutralizado 269 de um total de 294 drones lançados durante a última noite pela Rússia contra território ucraniano.

Os aparelhos não tripulados, alguns dos quais drones de ataque, enquanto outros eram drones réplica concebidos para confundir as defesas antiaéreas, foram lançados a partir das regiões russas de Oriol, Kursk, Briansk, Millerovo, Shatalovo e Primorsko-Akhtarsk, bem como da Crimeia ocupada.

"Segundo dados preliminares, às 09:00 locais, as defesas aéreas tinham abatido ou neutralizado 269 drones inimigos dos tipos Shahed, Gerbera e Italmas, bem como drones réplica, no norte, sul, centro e leste do país", declarou a Força Aérea ucraniana.

Dos drones não intercetados, cerca de duas dezenas conseguiram atingir 15 locais distintos, que a instituição militar não especificou, enquanto fragmentos de drones abatidos caíram em nove locais.

Um dos alvos da vaga de ataques foi a região sul de Odessa, onde, segundo a administração regional, infraestruturas portuárias e edifícios residenciais sofreram danos.

"Infelizmente há feridos", escreveu no Telegram o governador Oleg Kiper, indicando que um drone russo atingiu um edifício residencial de cinco andares. Desconhece-se, para já, o total de vítimas.

As autoridades ucranianas referiram ainda de ataques contra as regiões de Dnipropetrovsk, no centro do país, onde pelo menos uma pessoa ficou ferida, da capital, Kiev e contra a província nordeste de Kharkiv, onde três homens sofreram ferimentos.