Academia de Formação PS é aposta de Sérgio Gonçalves

A criação da Academia de Formação PS está nos planos do candidato à presidência do PS-Madeira Sérgio Gonçalves. O objectivo passa pela formação de "militantes e representantes eleitos pelo partido, capacitando-os com conhecimento mais diversificado em diferentes áreas de intervenção, importantes para a afirmação pública do partido, e para uma sociedade madeirense mais esclarecida e politicamente activa".

Foi num encontro com militantes em Câmara de Lobos que o socialista deu conta da sua intenção, que consta da Moção de Estratégia Global que o candidato entregou ontem em conjunto com a sua candidatura à liderança do partido.

"No concreto, a Academia PS materializa-se no planeamento de um calendário com diferentes acções de formação dirigidas quer a militantes quer a representantes eleitos pelo partido, em várias temáticas específicas. Os participantes inscrevem-se nas formações de forma livre, nos temas que pretenderem", refere uma nota enviada à comunicação social.

Estas formações deverão contar com "pessoas de reconhecido mérito e conhecimento nos diferentes temas", "do mundo académico, empresarial, dos quadros do Partido Socialista e de partidos da família política do PS de outras geografias".

“Temos uma obrigação social acrescida, enquanto partido político, de nos empenharmos em ter uma intervenção pública consistente, clara, verdadeira, competente e adequada às exigências dos cidadãos. Ao apostarmos na partilha de conhecimento e soma de competências dos nossos quadros estamos a beneficiar a nossa população, a valorizar a exigência e a contribuir de forma activa para a discussão e debate de ideias numa altura em que tanto se fala de combate à abstenção. Temos todos de contribuir para uma sociedade mais esclarecida e politicamente activa e eu conto ajudar nesse objectivo naquilo que estiver ao meu alcance. A Academia PS persegue esse objectivo e será uma realidade”, considera Sérgio Gonçalves.

Sergio Gonçalves está a cumprir com a promessa que elaborou aquando da sua candidatura, de visitar todas as concelhias do partido até o dia das eleições, 19 de Fevereiro. Hoje, Sérgio Gonçalves reuniu com cerca de duas dezenas de militantes na nova sede do PS Madeira perto do Largo do Poço, num encontro que também contou com a presença de outras figuras do PS Madeira, como Paulo Cafôfo, actual líder do PS-M, Gonçalo Aguiar, secretário-geral, Rui Caetano, líder parlamentar, e o deputado Jacinto Serrão.