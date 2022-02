Guia 'Boa Cama Boa Mesa' distingue António Trindade com o Prémio Carreira

O CEO do grupo PortoBay, António Trindade, venceu o Prémio Carreira 2022 do guia ‘Boa Cama Boa Mesa’.

A decisão foi ontem tornada pública pelo júri constituído por Francisco Pinto Balsemão, que é o presidente Cristina Siza Vieira, André Jordan, Fortunato da Câmara e Paulo Brilhante, conforme noticia o ‘Expresso’.

Segundo o semanário mentor da iniciativa, o Prémio Carreira do guia tem como propósito prestar homenagem, de forma pública, a uma personalidade que se destaque nas diversas vertentes associadas à Boa Cama e à Boa Mesa. Nesse sentido, António Trindade é um exemplo amplamente reconhecido de dedicação à vertente ‘Boa Cama’.

Com a atribuição do Prémio Carreira 2022, “reconhece-se e distingue-se uma personalidade que tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento e afirmação da hotelaria em Portugal, com uma vida profissional dedicada a este sector e com amplo reconhecimento pela comunidade”, pode ler-se na justificação da decisão.

A distinção será entregue, em Abril, na cerimónia anual de prémios do guia ‘Boa Cama Boa Mesa’.

Um outro madeirense já havia ganho o mesmo prémio. Caso de Dionísio Pestana, fundador e Presidente do Grupo Pestana, em 2018.