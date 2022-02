Vídeo ilustra combate às chamas pelo helicóptero no Arco da Calheta

Os Bombeiros Voluntários da Calheta estiveram empenhados, ontem, no combate a um incêndio que deflagrou no sítio das Florenças, no Arco da Calheta.

De acordo com relatos no local, as chamas tiveram início cerca das 17 horas e pelas 20 horas estavam a ser já dadas com extintas. O helicóptero de combate a incêndios do Serviço Regional de Protecção Civil também esteve no teatro de operações efectuando várias descargas de água, como ilustra o vídeo de Bruno Wilbert.