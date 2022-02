Pela primeira vez este mês, o extremo da temperatura mínima do ar desceu abaixo de zero na Madeira, mais precisamente -0,2Cº no Pico do Areeiro.

Na próxima madrugada as temperaturas deverão baixar ainda mais, segundo a previsão do IPMA, no Areeiro deverá chegar a -2ºC e na Bica da Cana pode chegar a 1ºC.