Acidente de trânsito causa muitas paragens desde o Canto do Muro

Há, neste momento, uma longa fila de viaturas que tentam passar por um bloqueio na zona do Canto do Muro na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, com a extensão deste aglomerado de veículos a prometer ir muito além da zona da Cancela.

Desconhecemos a razão desta situação, mas tratar-se-á de um acidente, uma vez que no local estão viaturas da concessionária a Via Litoral e da PSP. O certo é que a partir desse ponto os carros passam aos poucos e para trás são já centenas a aguardar a sua vez de passar, pressupondo que pelo menos uma faixa de rodagem (da direita) está livre.

De resto, na restante área circundante, nomeadamente as entradas para a Via Rápida no sentido do Funchal e as saídas para o centro da cidade, estão já a sentir os efeitos deste problema de circulação.

Nas outras vias mais afastadas, estradas regionais ou municipais, dentro e fora do Funchal, tudo decorre dentro da normalidade.