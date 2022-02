Governo Regional garante que salvaguarda postos de trabalho no Aeroporto do Porto Santo

"O Governo Regional da Madeira vai integrar os oito trabalhadores do Aeroporto do Porto Santo que pertenciam ao quadro da extinta Direção Regional de Aeroportos, e que desde 1992 exercem funções, primeiro na ANAM e, posteriormente, na ANA/Vinci", anuncia em nota de imprensa enviada esta manhã pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

No texto, que é notícia na edição de hoje do DIÁRIO (última página), é explicado que "a situação dos oito trabalhadores, com idades compreendidas entre os 56 e os 65 anos, que optaram por, ao longo dos anos, manter o vínculo com a Administração Pública da Região e, tendo em conta que a ANA/Vinci não pretende contar com os mesmos, é, agora, salvaguardada pelo Executivo Regional".

Assim, tendo a Secretaria Regional de Turismo e Cultura "a tutela dos aeroportos, os profissionais em causa serão contemplados no respetivo mapa de pessoal, sendo que de imediato, e porque se tratam de residentes no Porto Santo, transitarão em mobilidade para o Gabinete do Secretário Regional das Finanças naquela ilha", garante.

Além disso, reforça, "os trabalhadores serão integrados na carreira da Administração Pública e na categoria profissional que está de acordo com as habilitações literárias de cada um, sendo que cinco ficarão como assistentes operacionais (1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico), outros dois como assistentes técnicos (11.º e 12.º anos de escolaridade) e o último manterá a carreira subsistente, uma vez que a mesma nunca foi objeto de transição no âmbito das reformas das carreiras gerais da administração pública".

Na nota, salienta-se que o Governo Regional "garante que estes trabalhadores sejam integrados na tabela remuneratória única, mantendo a remuneração base e a anuidade que vinham a auferir, valores que ainda serão acrescidos do subsídio de insularidade pago a todos os trabalhadores públicos que exercem funções no Porto Santo", conclui.