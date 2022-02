PSP investiga vandalismo na Escola Secundária da Calheta

A Polícia de Segurança Pública foi accionada, esta manhã, para averiguar actos de vandalismo concretizados no interior do recinto da Escola Básica e Secundária da Calheta. Guardanapos, cadeiras e caixotes do lixo foram encontrados espalhados pelo pátio desse estabelecimento de ensino.

O director da escola confirmou ao DIÁRIO que a polícia foi chamada depois de os funcionários que abriam a escola terem encontrado esse cenário. Aparentemente, não terá sido levado qualquer objecto do local e as cadeiras e caixotes do lixo não se encontram estragados.

"Vandalismo é sempre vandalismo, independentemente de haver muito ou pouco prejuízo", referiu Bernardo Gouveia. Ao que tudo indica, os actos terão sido perpetrados ao final do dia de ontem, antes dos alarmes da escola terem sido ligados. Uma janela do refeitório terá sido o ponto de acesso ao interior do estabelecimento de onde foram retirados os guardanapos e cadeiras.

O director confessa que caso se tenham tratado de alunos "o caso é pior", pois "significa que não aprenderam nada do civismo que ensinamos na escola.

Entretanto, já se procede ao reforço do fecho das janelas e a trabalhos para evitar que situações semelhantes se repitam.