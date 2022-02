Qualificar procede à entrega de certificados de formação no Salão Nobre da CMF

A Qualificar, entidade formadora certificada, vai promover na próxima terça-feira, 15 de Fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega dos certificados de formação relativos à tipologia de Formações Modulares, destinado a pessoas desempregadas, no âmbito das acções de formação na área das Ciências Informáticas.

Na cerimónia serão distinguidos, com os certificados, as três turmas que finalizaram a sua formação em Dezembro de 2021 no Funchal e Santa Cruz.

A projecto de formação englobou os nível 2 e 4 de escolaridade e contou com importantes parceiros, nomeadamente o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, através do Centro de Emprego, o Instituto para a Qualificação, IP-RAM, através do Fundo Social Europeu, a Casa do Povo do Caniço, a Direção Regional de Juventude, Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Câmara Municipal do Funchal.

A formação gratuita para os formandos, foi co-financiada pelo Fundo Social Europeu através do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira - Madeira 14-20, exclusiva para pessoas desempregadas de vários concelhos da Região e inscritas no Instituto de Emprego da Madeira.

A sessão de enceramento do projecto e entrega dos certificados decorre pelas 17h30 no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal e conta com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, da presidente do Conselho Directivo do Instituto de Emprego da Madeira, Vânia Jesus, e do Director Geral da entidade formadora certificada, da Qualificar, Marco António Gonçalves.

A Qualificar F.P. - Formação, Educação, Consultoria e Serviços, Unipessoal, Lda., é uma entidade Formadora Certificada, desde 2010, pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, está sediada no concelho do Funchal e que pretende com os parceiros preparar novos e inovadores projectos formativos, destinados à população desempregada, mas também à população activa da Madeira que quer actualizar o seu conhecimento ou adquirir outros saberes.

Todas as formações ou percursos formativos estão de acordo com os Catálogo Nacional de Qualificações e são reconhecidos pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

Para informações sobre as formações e futuras acções/cursos consulte a plataforma digital, as redes sociais ou solicite através do e-mail: [email protected]