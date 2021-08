Miguel Silva Gouveia acredita que Monte pode encetar “nova dinâmica”

O candidato da Coligação Confiança à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente este domingo na Eucaristia em honra de Nossa Senhora do Monte, tendo sido acompanhado pela equipa candidata à Junta de Freguesia do Monte, liderada por Marco Mendonça, e por diversos candidatos à Vereação na Autarquia.

Miguel Silva Gouveia acredita que "o Monte tem cada vez mais razões para olhar para o futuro com confiança, mas para encetar um caminho de retoma e nova dinâmica para a freguesia, é necessária uma Junta de Freguesia que esteja disponível para fazer a sua parte. Neste âmbito, o Marco Mendonça, representante do que há de mais tradicional na identidade cultural do Monte e do Funchal, é o homem certo para revitalizar a freguesia nos próximos anos. Cidadão ativo e participativo, o Marco trará a energia e a motivação necessárias para dar à freguesia a dinâmica que esta merece, e a capacidade de diálogo e cooperação com uma Autarquia que tem estado sempre presente para o Monte.”

Marco Mendonça reitera que “é preciso resgatar o Monte da apatia, criar atratividade e olhar para o futuro, e a população do Monte sabe que sou capaz de fazê-lo. Aquilo que proponho é uma governação solidária e empenhada na melhoria da qualidade de vida da comunidade, mas especialmente focada na revitalização da freguesia, com iniciativas vocacionadas para a promoção da cultura e das tradições. É preciso competência para capitalizar o enorme potencial da freguesia e é por aqui que passa o desenvolvimento local do Monte. A Coligação Confiança está plenamente empenhada em trabalhar pelo futuro da freguesia do Monte com a prosperidade que todos queremos.”