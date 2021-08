"Ainda bem que não aconteceu mais nenhuma tragédia no Monte"

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, está no Monte, juntamente com vários secretários regionais, para participar na celebração por ocasião da Senhora do Monte,

"Devido à situação em que vivemos não há o arraial e a procissão, mas continuamos a venerar a padroeira da Madeira, que é a Nossa Senhora do Monte" Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Sobre a intervenção no Largo da Fonte, após a queda de uma árvore há duas semanas, o chefe do Executivo madeirense diz que pecou por tardia.

O que achei é que era preciso cortar, estavam a dois anos a discutir não sei o quê, ainda bem que não aconteceu mais nenhuma tragédia porque como se sabe foi por muito pouco que houve um conjunto de miúdos dos escoteiros que não ficaram por baixo do galho. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

"Andaram a discutir estudos e isto e mais aquilo e finalmente tomaram a decisão", adiantou Albuquerque.