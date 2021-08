"As pessoas podem olhar para o Largo da Fonte com segurança"

Já foram abatidos os 15 plátanos do Largo da Fonte, no Monte, e um castanheiro na zona envolvente. Até a próxima semana serão desmontados mais três plátanos.

Dados revelados esta tarde pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que deu conta de terem sido removidos ramos com mais de 3 toneladas.

O autarca assegurou que o Largo da Fonte será requalificado, intervenção que incluirá a construção de memorial pelas vítimas de 2017.

O autarca e recandidato fez também saber que o material removido está a ser depositado no Parque Ecológico do Funchal, onde os 'interessados' em discutir a pertinência ou não do abate generalizado, poderão avaliar a decisão tomada.

Largo da Fonte que permanecerá interdito ao público, previsivelmente, até final da próxima semana.