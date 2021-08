Albuquerque diz que Calado tem "sentido de responsabilidade e de serviço à cidade"

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, diz que o vice-presidente do Executivo madeirense sai para se dedicar de corpo e alma à campanha eleitoral para as Autárquicas para a Câmara Municipal do Funchal.

"O dr. Pedro Calado vai dedicar-se a 100 por cento e bem na campanha para a Câmara Municipal do Funchal, é uma assumpção mais uma vez de um sentido de responsabilidade e de serviço à cidade" Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

E recorda que, nesta segunda-feira, "será operada a substituição pelo dr. Rogério Gouveia".