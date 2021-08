Tiroteio em Inglaterra resulta em seis mortos, incluindo suspeito homicida

Seis pessoas morreram na sequência do tiroteio na quinta-feira na cidade de Plymouth, no sudoeste de Inglaterra, incluindo o suspeito, revelou a polícia local, que descartou a hipótese de terrorismo.

Em comunicado, a polícia de Devon e Cornwall explicou que, quando as autoridades chegaram ao local, após o alerta dado por volta das 18:10, encontraram duas mulheres e dois homens já mortos. E referiu ainda que se depararam com um outro homem morto, o presumível autor do ataque, e que todas as vítimas tinham "suspeitas de terem morrido devido a ferimentos provocados por uma arma de fogo".

A mesma força policial acrescentou que uma outra mulher, com ferimentos de arma de fogo no local do incidente, morreu mais tarde já no hospital. "A polícia de Devon e Cornwall salienta que este incidente não é relacionado com um ato de terrorismo. A área foi isolada e a polícia já não está à procura de mais ninguém ligado ao tiroteio", pode ler-se no comunicado. As investigações vão continuar e as estradas no local do incidente vão manter-se cortadas durante a noite, acrescentou ainda.

A polícia voltou a apelar à população para não divulgar nas redes sociais fotografias e vídeos de momentos imediatamente posteriores ao tiroteio por "respeito às famílias das vítimas". Inicialmente, a polícia de Devon e Cornwall tinha divulgado que um "grave incidente com uma arma de fogo" tinha provocado uma "série de mortes" na cidade de Plymouth. O deputado local Johnny Mercer, tinha também referido, através de uma publicação no Twitter, que o tiroteio não estava "relacionado com terrorismo" e que o suspeito não estava em fuga em Plymouth.