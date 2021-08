Agricultura ainda cativa alguns jovens no Santo da Serra

“Tem um poio de erva. Eu corto, depois cavos as raízes para o lado e planto. O meu avô tem o dele e eu tenho o meu”, esclarece, dando conta de que “na altura do feijão eu planto feijão; na altura da batata, planto batata; da semilha, semilha, do cebolinho, cebolinho”. “Eu gosto de viver aqui”, refere Lucas Gomes, mas não deixa de pedir mais acção a quem está no poder. Limpeza das veredas e caminhos, reparação do piso dos mesmos, arranjo e limpeza das levadas de rega, estas são as reivindicações de quem do alto dos seus 13 anos assume que tem uma boa vida.