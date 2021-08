Campanha de Miguel Silva Gouveia dedicada ao bem-estar animal

A Coligação Confiança dinamizou, este sábado de manhã, uma iniciativa em nome do bem-estar animal na freguesia da Sé, denominada "Cãominhada", e que foi organizada pela candidatura à freguesia e enquadrada no roteiro "Juventude de Confiança". O candidato da Coligação à Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na ocasião, bem como Diogo Goes, candidato à Junta de Freguesia da Sé, e vários candidatos à Vereação da CMF.

Miguel Silva Gouveia enalteceu "esta iniciativa sobre um tema que nos diz muito como a causa animal, tendo esta sido uma oportunidade para relevar o esforço que tem sido feito ao longo dos últimos anos pela Coligação Confiança para adequar o espaço público da cidade aos nossos amigos de quatro patas, com bebedouros, áreas comuns, dispensadores de sacos para recolha de excrementos e a criação de zonas de lazer de fruição partilhada, como é o caso mais evidente a criação de um dog park. Este é um trabalho que vamos aprofundar no próximo mandato."



O candidato reforçou que a Coligação Confiança já pôs em prática inúmeras medidas nesta área, sendo de destacar as obras de beneficiação no Canil Municipal, a criação de um Gatil, a abertura de um Centro Municipal de Esterilizações e de um novo Abrigo para Animais, entre outras. "Este é uma ação que fala por nós, como todos os funchalenses reconhecem, e o bem-estar animal continuará a estar bem presente entre as nossas prioridades", concluiu Miguel Silva Gouveia.